Cagliari, Castan: “Qui sono felice. Questo club merita di andare oltre la salvezza”

Con l’arrivo a gennaio in Sardegna, Leandro Castan ha trovato la sua isola felice. Il difensore brasiliano è riuscito ad imporsi a Cagliari, fornendo ottime prestazioni quando è stato chiamato in causa. Intervistato dalla trasmissione “Il Cagliari in diretta web” su Radiolina, l’ex giocatore della Roma, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni riportate dal sito del club rossoblu: “Benevento? Partita difficile, loro giocavano con più serenità di noi avendo poco da perdere. Alla fine abbiamo fatto risultato, era quello che contava. Forse non meritavamo di vincere, ma il calcio è così: toglie e dà, contro la Lazio avremmo dovuto fare nostri i tre punti”.

CAGLIARI – Castan ha parlato del suo rapporto con la squadra e la città: “Qui sono felice, ho subito instaurato un bel rapporto con tutti: compagni, staff, società. Il Cagliari è un club che, in quanto a organizzazione e valori, merita sicuramente di andare oltre la salvezza. C’è una struttura importante, un Presidente ambizioso: sento la vicinanza dei tifosi, mi piacerebbe dare una mano anche il prossimo anno. La città è bellissima, anche mia moglie se ne è già innamorata”.

CALVARIO – Il difensore brasiliano ha ripercorso il difficile cammino che ha dovuto affrontare: “Il cavernoma? Ricordo ancora il momento in cui mi svegliai dall’operazione, c’ero ancora, per me iniziava una nuova vita. Da lì ho cominciato a dare il giusto peso alle cose, a quelle che contano davvero. Ho poi dovuto lavorare tanto: imparare nuovamente a camminare, riniziare a correre, quindi ritornare a essere un calciatore: sono un lottatore, non mollo mai”.

STAGIONE – Castan sa che questo è il momento decisivo per il campionato del Cagliari: “Siamo ben consapevoli dell’importanza che avranno le prossime tre gare, la prossima sarà probabilmente la settimana più importante, decisiva per il nostro cammino”.