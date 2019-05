Cagliari, Castro diventa cantante: ecco il primo disco ufficiale

Ci aveva abituato a filmati social mentre suonava la chitarra e cantava. Adesso Lucas Castro, centrocampista del Cagliari, ha decisamente “cambiato musica”.

Il classe ’89 ha deciso di fare sul serio e ha dato ufficialmente inizio alla sua carriera da cantante. Ecco “Que voy a hacer?“, il suo primo disco che dà il nome anche ad al singolo pubblicato sul suo canale ufficiale di Youtube. L’album, della durata di 37 minuti, è composto da 10 tracce. Il pezzo che dà il titolo all’opera è la seconda di queste.

Dopo una stagione passata in chiaro scuro a causa di un grave infortunio, l’argentino riparte dalla musica e chissà che questo non sia il primo passo per una seconda vita, dopo quella calcistica che sarà ancora lunga…