Cagliari, Castro: “Felice per il mio ritorno meno per il risultato”

Sconfitta casalinga per il Cagliari, 2-1, contro la Lazio. I rossoblù si sono trovati di fronte un avversario forte e concentrato, niente affatto distratto dal prossimo impegno di Coppa. Sotto di due gol dopo un’ora di gioco, il Cagliari ha riaperto la partita nel finale con Pavoletti ma non è riuscito a completare la rimonta. Nota lieta il rientro in squadra di Lucas Castro: l’argentino si è mosso bene nel quarto d’ora a disposizione e dal suo piede è partito l’assist per il gol della speranza di Pavoletti. “Siamo un po’ rammaricati per il risultato ma sono contento per il rientro dopo tanto tempo. Sono felice di aver fatto qualche minuto e l’assist. Mi è dispiaciuto tanto lasciare i ragazzi – ha detto ai microfoni di Sky Sport – eravamo partiti alla grande e siamo riusciti a riprenderci dopo un calo. Sono contentissimo di essere rientrato in campo. Io trequartista? Sono un po’ un tuttocampista, lì mi sento più libero mentalmente e mi piace arrivare in porta”, ha concluso Castro