Cagliari, che stangata dal Giudice Sportivo: multato Giulini e squalificato Maran

Costano care al Cagliari le proteste reiterate nei confronti del pacchetto arbitrale che ha diretto la partita di domenica sera fra i rossoblù e il Napoli allo Stadio San Paolo. Ricordiamo che la squadra sarda ha perso al 98′ per un rigore dubbio assegnato agli azzurri e trasformato poi da Insigne per il 2-1 finale in loro favore. Subito dopo quell’episodio, l’arbitro Chiffi ha allontanato dal campo mister Rolando Maran per proteste, poi in sala stampa si è presentato il ds Marcello Carli arrabbiatissimo per la decisione presa dal Var di assegnare il penalty.

L’allenatore è stato squalificato dal Giudice Sportivo di Serie A e quindi non ci sarà contro la Lazio, in più è scattata l’ammenda per il presidente Tommaso Giulini: 7mila euro per aver contestato l’operato arbitrale “con atteggiamento polemico nei pressi dello spogliatoio del Direttore di gara”. E poi, tanto per non farsi mancare nulla, due giornate di stop al centrocampista Artur Ionita per l’espulsione.