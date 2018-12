Cagliari, Cragno: “Aspettavamo da tempo questa vittoria ed è arrivata al momento giusto”

Una vittoria importantissima che rilancia il Cagliari e dà una bella risposta dopo il passo falso dell’Olimpico. Alessio Cragno ha dato il suo grande contributo con parate decisive: “Aspettavamo da tempo questa vittoria ed è arrivata al momento giusto, dato che sabato scorso non avevamo giocato una delle nostre migliori partite. Sapevamo che quello di Roma era solo un episodio, oggi abbiamo avuto la riprova che se affrontiamo le partite col piglio giusto è difficile per tutti batterci. Sono tre punti importantissimi, ci permettono di allungare il vantaggio sulla zona retrocessione e andare a Udine più tranquilli per cercare di fare altri punti e chiudere bene l’anno”.

PORTA SBARRATA

“Non ho dovuto fare interventi molto complicati, diciamo che mi sono fatto trovare pronto, al posto giusto nel momento giusto. Abbiamo concesso poco, questo è merito di tutta la squadra. Poi vincere senza subire gol è sempre un valore aggiunto”.

20 PUNTI IN CLASSIFICA

“Tutto sommato credo che alla fine la classifica non menta. Inutile stare a rammaricarsi per i punti persi per strada, cerchiamo di recuperarli durante il girone di ritorno”.

SABATO A UDINE

“Dovremo avere lo stesso atteggiamento di oggi. Sarà un’altra partita difficile perché loro hanno bisogno di punti per uscire dalla zona pericolosa. Sono però convinto che se andiamo in campo con questo piglio e questo spirito di sacrificio, potremo portare a casa altri punti”.