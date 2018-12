Cagliari, Cragno vuole farsi un regalo di Natale: “Battere la Lazio? Perché no…”

Grande pareggio all’ultimo secondo contro la Roma, e un altro punto sfuggito nel finale contro il Napoli. Il Cagliari ha disputato le due ultime gare giocando alla grande contro due big. Ora, impegnata nel match dell’Olimpico nel sabato di campionato, i rossoblù vogliono ripetersi e, perché no, tentare il colpaccio.

L’idea di portare a casa il bottino pieno sta passando nella testa dei calciatori ed in particolare al portiere dei sardi Alessio Cragno. Intervistato da Il Messaggero, il portiere classe 1994 si è detto pronto al match valido per la 17^ giornata di Serie A, e soprattutto voglioso di raggiungere il successo e stupire tutti.

TRE PUNTI – “Siamo carichi e motivati – ha detto il portiere del Cagliari – stiamo lavorando bene. La Lazio non vive un buon momento ma dobbiamo concentrarci su noi stessi. Sono convinto che mettendo la massima concentrazione, unita all’impegno che non è mai mancato possiamo fare punti anche a Roma. Bottino pieno? Perché no”. E nel dettaglio, sul pericolo numero uno per lui e i rossoblù ha aggiunto: “L’avversario più pericoloso? Immobile. Gli basta mezza occasione per punirti come Icardi e Higuain”.