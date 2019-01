Cagliari, Daspo di cinque anni a un ultras degli Sconvolts

Daspo di cinque anni a un tifoso del Cagliari del gruppo degli Sconvolts. In occasione della partita Cagliari-Genoa del 26 dicembre scorso aveva cercato di entrare in curva Nord della “ Sardegna Arena” con in tasca un grosso petardo , ma era stato fermato e perquisito ai cancelli dagli addetti ai controlli e poi dalla polizia. Destinatario del Daspo della questura è un tifoso 39enne cagliaritano con diversi precedenti penali e già destinatario negli anni passati di Daspo. Lo riporta Lanuovasardegna.it.