Cagliari, Dessena: “Cossu è un talento. La fascia grande responsabilità. Concorrenza? Darò sempre il massimo”

Il capitano rossoblù Daniele Dessena saluta una bandiera come Andrea Cossu che lascia il calcio e il Cagliari. Come riporta il sito ufficiale del club sardo, il centrocampista ha voluto omaggiare l’ormai ex compagno di squadra in seguito all’amichevole disputata contro l’Atletico Madrid e fare il punto sulla prossima stagione ormai alle porte.

GRAZIE – “Non è facile trovare le parole giuste. Sono contento del calore e dell’affetto riservatogli dai tifosi: Andrea lo meritava, è un talento del calcio italiano, un ragazzo speciale ed un amico. Mi ritengo fortunato ad averlo avuto come compagno di squadra. Quando sono arrivato a Cagliari, ho avuto la fortuna di entrare in un gruppo di uomini veri che mi hanno trasmesso certi valori e hanno contribuito a farmi amare quello che sto facendo tuttora: Andrea era uno di questi, gli sarò riconoscente a vita”.

PROSSIMA STAGIONE – “Mi sento un giocatore importante, ho un altro anno di contratto, chiaramente nel calcio non ci sono certezze. La competizione per il posto in squadra? Sono arrivati giocatori importanti, io darò sempre il massimo come ho sempre fatto”.

CAPITANO – “La fascia è sempre una responsabilità, sia che la indossi in campo che idealmente fuori. Cerco di trasmettere l’importanza di vestire una maglia gloriosa come quella del Cagliari. Non sono solo: l’anno scorso Andrea mi ha dato una grossa mano, ma non dimentico nemmeno Sau, Ceppitelli, lo stesso Barella, per quanto sia giovane è un ragazzo che si fa valere. Nello spogliatoio tutti sanno cosa vuol dire giocare nel Cagliari”.

CONTRO L’ATLETICO – “Abbiamo affrontato una squadra di grande spessore. Sono arrabbiato per il risultato, ci tenevo a vincere come sempre, ma abbiamo dimostrato di esserci, lottando sino alla fine e costruendo le nostre occasioni. La preparazione è stata un buon punto di partenza, ora domenica ci aspetta la prima sfida ufficiale, non dobbiamo sbagliare”.