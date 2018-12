Cagliari, Faragò avvisa: “Napoli più difficile della Roma, ma ci proveremo…”

Gara difficile quella che attende il Cagliari alla Sardegna Arena. Dopo il pirotecnico 2-2 contro la Roma, in cui i sardi hanno raggiunto il pari nell’ultimo minuto di gioco grazie al gol di Sau, un’altra sfida difficile si prospetta in campionato. I rossoblù, infatti, se la dovranno vedere contro il Napoli, reduce dalla cocente eliminazione in Champions League ad opera del Liverpool.

A parlare della sfida di domenica alle 18, è stato Paolo Faragò, duttile esterno dei sardi, che ha rilasciato un’interessante intervista a La Nuova Sardegna in vista proprio del match contro il Napoli.

CON ENTUSIASMO – “Ho visto Liverpool-Napoli. I Reds in casa fanno della qualità individuale e del ritmo, la propria forza. La nostra sarà una partita diversa. Me li aspetto agguerriti, vorranno spazzare via subito la delusione. Ma noi arriviamo da una gara, che per entusiasmo e motivazioni, ci ha dato tanto. Cavalcheremo l’entusiasmo post Roma per farci trascinare e trascinare i tifosi”, ha detto Faragò che continua: “Cosa cambia tra Roma e Napoli? Il Napoli sta meglio per condizione, ha qualità e giocatori che possono risolverla da soli. Domenica troviamo un gruppo e un sistema di gioco rodato da anni. Sarà più difficile che contro la Roma.