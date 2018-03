Cagliari, Faragò: “Ho un contratto fino al 2022 ma sono abituato a guardare il presente”

L’esterno destro rossoblù Faragò, ha parlato della stagione in Sardegna e del suo futuro, partendo dalla lotta per la permanenza in Serie A che vede coinvolte diverse squadre.

CORSA SALVEZZA – Con 29 punti in classifica il Cagliari si trova a vivere un finale di stagione all’insegna dell’impegno e alla ricerca di punti fondamentali per la lotta salvezza. Con cinque lunghezze di distanza dal Crotone, terzultima forza, la squadra di Lopez deve proseguire con i risultati. Dopo la vittoria di Benevento ci sarà il Torino alla Sardegna Arena e le premesse per fare bene ci sono tutte. A parlare del momento dei rossoblù e delle prossime sfide in campionato è stato Paolo Faragò, centrocampista di fascia, tra le note positive di questa stagione del Cagliari: “La vittoria di Benevento ci ha regalato tre punti d’oro, ma finché la matematica non dice che siamo salvi la concentrazione deve restare altissima”.

RAPPORTO CON SOCIETA’ E FUTURO – Con 23 presenze, due gol e diversi decisivi assist per i compagni, Pavoletti su tutti, Paolo Faragò è indubbiamente una delle pedine importanti del Cagliari in questa stagione. Arrivato dal Novara, il classe ’93 è infatti sbocciato sotto la gestione Lopez. Intervistato da La Nuova Sardegna, il giovane rossoblù ha spiegato il segreto per le sue ottime prestazioni elogiando il suo rapporto con tutto l’ambiente sardo, dal tecnico al presidente fino ad arrivare ai tifosi: “Lopez mi ha insegnato a stare sempre sul pezzo. Lui e Agostini mi stanno aiutando a crescere. Giulini è carismatico e molto affezionato alla squadra e alla Sardegna. Ti fa capire quanto è importante giocare nel Cagliari”. Poi uno sguardo al futuro e alla sua permanenza nell’isola: “Ho un contratto fino al 2022, ma sono abituato a guardare il presente. La maglia rossoblù la sento sempre più mia. Con i tifosi ho davvero un bel rapporto”.