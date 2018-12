Cagliari, il presidente Giulini: “Napoli attento, siamo carichi”

Domenica alla Sardegna Arena arriverà il Napoli, ferito dalla fresca eliminazione dalla Champions League. I partenopei sbarcheranno a Cagliari con il chiaro intento di riprendere il loro cammino, cercando di non perdere troppo contatto dalla Juventus capolista. Ma i rossoblu non reciteranno il ruolo della vittima sacrificale, come sottolineato dal presidente Tommaso Giulini, intervenuto ai microfoni di Radiolina: “In città si avverte molta adrenalina. L’impresa di sabato scorso contro la Roma ci ha ulteriormente caricato. La stagione passata il Napoli ci ha battuto due volte in modo pesante, stavolta mi aspetto ferocia. Spero che per noi sia la volta buona, non vogliamo accontentarci neanche del pari. Spero che al fischio finale ci sia un’altra apoteosi…”.

SUL MERCATO – “Barella al Chelsea? Sono mesi che gira questa voce. Noi dobbiamo godercelo finché è qua. Lui qui è felicissimo e noi non vogliamo privarcene. Leggo tante cose, ma noi a gennaio non lo cederemo. Prenderemo un centrocampista offensivo per sostituire Castro, poi vedremo, dipenderà anche dalle uscite. Non vogliamo rompere gli equilibri di questo gruppo”.