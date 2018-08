Cagliari, l’addio di Cossu: “Grande emozione vissuta. Gol più bello? Quello alla Juventus”

Ieri sera al termine del match amichevole con l’Atletico Madrid, è scappata pure qualche lacrimuccia. Non poteva essere altrimenti: Andrea Cossu ha salutato il Cagliari e tutti i tifosi, che non hanno mancato di manifestargli il consueto affetto. “Ora è finita, ma questa serata era un pensiero fisso, mi sentivo da giorni sotto pressione. Per me è stata una grande emozione, vorrei ringraziare la Società per l’organizzazione e i tifosi per quello che mi hanno fatto provare questa sera; se fosse possibile ci terrei a salutarli uno per uno. Sono molto felice”.

LA CARRIERA “L’avevo sognata esattamente come è stata. Oggi si è chiuso un cerchio, da cagliaritano sono felice di averla chiusa così. Il ricordo più bello? Il gol alla Juventus e soprattutto la salvezza con Ballardini nel 2008”.

IL FUTURO “Sono vicino a chiudere un accordo con la Società per una mia collaborazione. Se ne saprà qualcosa di più nei prossimi giorni”.