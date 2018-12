Cagliari, Maran: “Abbiamo faticato tanto. Oggi episodio isolato, ma venivamo da due partite…”

Rolando Maran, allenatore del Cagliari, ha parlato nella conferenza stampa al termine del match perso per 3-1 contro la Lazio. Un ko senza storia per i sardi, che non sono riusciti a dire la loro anche a causa delle tante assenze: Pavoletti e Srna su tutti. Ecco quanto dichiarato dal tecnico nel post partita:

SENZA ENERGIA – “Oggi non siamo riusciti a mettere in campo quello che siamo soliti mettere, e contro la Lazio diventa un problema. Abbiamo fatto fatica, il nostro DNA è quello di avere un certo tipo di modo di affrontare le squadre e le sfide. Ogni tanto può capitare. Venivamo da due partite che ci hanno tolto tanto per energia, oggi dall’inizio non siamo riusciti a mettere in campo quello che volevamo. Può essere che le due partite giocate con sacrificio mentale e fisico abbiano contribuito. Quando non hai quell’energia, il gap tecnico non riesci a colmarlo. Peccato perché non eravamo partiti tanto male, poi abbiamo sbagliato delle uscite ed in una di queste abbiamo preso gol”.

RIPARTIRE – La rete di Joao Pedro su rigore ha dato una piccola scossa sul finale di una gara già ampiamente decisa: “Come prendere la sconfitta? Questa deve essere una molla, dobbiamo preparare subito la prossima gara. Questo è un episodio isolato, il Cagliari ha messo in campo sempre prestazioni importanti. Ne dobbiamo fare uno stimolo”.