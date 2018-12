Cagliari, Maran: “C’è rammarico, i ragazzi sono stati encomiabili”

Per il suo Cagliari, contro il Napoli, è arrivata una sconfitta che sa di beffa. Solamente un calcio di punizione di Milik in pieno recupero ha infatti piegato la resistenza dei sardi, autori di una prestazione più che positiva. Queste le parole del tecnico dei rossoblu Rolando Maran al termine del match: “Il rammarico è non aver portato a casa un risultato positivo. I ragazzi hanno dato tutto quello che potevano, giocando con coraggio in un periodo difficile. La squadra è stata encomiabile, ha tenuto bene il campo per tutta la gara. Purtroppo nel finale abbiamo perso due difensori e non abbiamo potuto gestire gli ultimi minuti come volevamo. Dispiace per i ragazzi e per i tifosi, ai quali volevamo regalare una grande soddisfazione. In questo momento non ci gira bene, ma dobbiamo continuare a fare questo tipo di prestazioni. La mia rabbia? Ho visto che venivano aggiunti sempre più minuti di recupero, dopo il loro gol invece a noi non sono stati concessi. Il Napoli? Sapevo che qualcuno avrebbe potuto riposare, ma hanno tantissimi giocatori di livello”.