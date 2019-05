Cagliari, Maran: “Conta vincere. Vogliamo terminare in bellezza. Su Barella…”

Rolando Maran, allenatore del Cagliari, ha parlato in vista dell’ultimo appuntamento stagionale dei sardi in Serie A. Alla Sardegna Arena, i rossoblù aspettano l’Udinese e vogliono migliorare la propria posizione in classifica come dichiarato dallo stesso mister in conferenza stampa.

“Al di là del rispetto per chi ha giocato meno, abbiamo l’obbligo di mettere i migliori. Ballano tanti posti in classifica, dobbiamo cercare di ottenere il massimo. Sarebbe un piacere domani vedere chi ha giocato meno, però vogliamo fare il massimo possibile perché conta il risultato. Poter congedarsi dal nostro pubblico con una bella gara è uno stimolo, chiamiamo a raccolta i tifosi e daremo il massimo”.

SINGOLI E MERCATO – Su chi giocherà contro l’Udinese, Maran ha detto: “Cerri è recuperato. Non ci sono Ceppitelli, Faragò e Leverbe. Modulo? La prova di Genova mi ha soddisfatto molto, ma il nostro DNA è col vecchio sistema. Mi piacerebbe se riuscissimo a cambiare in corsa. Castro? Vista anche l’altra gara in cui ha fatto 60 minuti sembra davvero essersi lasciato l’infortunio alle spalle”. E sul mercato: “Barella? Non so cosa gli riserva il futuro, di sicuro domani tutti vorranno portare il Cagliari in una buona posizione e per lui farlo da capitano è doppiamente importante. Con la società non abbiamo ancora approfondito il discorso mercato, abbiamo delle idee da percorrere e ne parleremo a partire da lunedì”.