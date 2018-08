Cagliari, Maran: “Contro il Palermo fatto un altro passo in avanti”

Qualificazione al quarto turno attraverso un’ottima prestazione: il Cagliari al primo impegno ufficiale vince e convince. Il tecnico Rolando Maran commenta così la gara: “Tutto sommato è stato un ulteriore passo in avanti. Innanzitutto è arrivato il risultato, propiziato da due gol di un attaccante. Abbiamo creato tanto nel corso della partita. Certamente dobbiamo crescere, forse abbiamo commesso l’errore di pensare di gestirla: noi invece dobbiamo sempre andare a tavoletta. Nel finale abbiamo rischiato su due verticalizzazioni ma non credo che in quelle occasioni abbiamo rallentato, piuttosto c’è stata qualche imperfezione nella nostra fase difensiva. Dobbiamo crescere di condizione, ma lo sapevamo ed è normale in questo periodo”.

BARELLA TREQUARTISTA “Era un esperimento che avevo già in mente di attuare contro l’Atlético Madrid e non è stato possibile proporlo per il problema all’orecchio accusato da Nicolò. L’avevamo già provato in allenamento, del resto è giusto considerare delle alternative valide per il campionato. Credevo che in quella zona del campo la sua vivacità potesse creare problemi alla difesa del Palermo, lui ha fatto quello che avevo chiesto e mi è piaciuto il modo in cui ha scambiato poi la posizione in campo con Ionita, penso che sia un aspetto incoraggiante”.

I CROSS DALLE FASCE “Il Palermo ci concedeva più spazio sugli esterni dunque abbiamo cercato di allargare il gioco dato che al centro c’era molta intensità. A noi premeva mettere dentro delle palle insidiose e infatti sono venute fuori delle situazioni pericolose”.