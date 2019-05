Cagliari, Maran: “Dispiace il k.o. con l’Udinese ma eravamo salvi da tempo”

Il Cagliari chiude il campionato con una sconfitta contro l’Udinese alla Sardegna Arena. L’Udinese si impone 2-1, capovolgendo nella ripresa il risultato fissato da un gol di Pavoletti nei primi 45’. L’allenatore in sala stampa al termine della partita ha detto: “Nonostante tre mesi molto difficili abbiamo raggiunto il nostro obiettivo con largo anticipo. Dispiace per oggi ma non possiamo lamentarci per il nostro cammino. Il campionato è appena finito e ancora per parlare di futuro è presto, anche se ovviamente mi incontrerò con la dirigenza per parlarne. Voglio fare però i complimenti ai miei calciatori, specie a chi ha giocato in scadenza”.