Cagliari. Maran: “Fino al rigore non avevamo fatto male. Alla fine troppo frenetici…”

Rolando Maran, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara persa contro il Bologna. Altro risultato negativo in trasferta per i sardi che fuori dalla mura amiche non riescono a portare a casa punti preziosi. Ecco le parole del tecnico nel post-partita:

FRENESIA – “Sicuramente fino al colpo di testa di Joao Pedro e la parata di Skorupski abbiamo fatto le cose bene, poi la voglia di recuperare ci ha reso frenetici. Sino al rigore abbiamo creato noi le situazioni migliori per fare gol. Il rigore sicuramente ha influito ma abbiamo sbagliato noi perché si trattava di una situazione in cui eravamo tutti schierati. Ci serve non perdere l’equilibrio quando forziamo alcune situazioni”.