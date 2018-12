Cagliari, Maran: “Nessun contraccolpo dopo il ko contro il Napoli. Lazio squadra di prima fascia”

Rolando Maran, allenatore del Cagliari, ha parlato a margine della conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio. Sarà, infatti, la sfida delle 12,30 dell’Olimpico a dare il via alla 17^ giornata di campionato.

I sardi, dopo il pari casalingo contro la Roma e la sconfitta allo scadere contro il Napoli, proveranno a centrare un risultato positivo. Ecco quanto dichiarato dal tecnico rossoblù ai media presenti ad Asseminello:

MOMENTO– Si gioca sabato, e poi a Santo Stefano e il 29. Un calendiario impegnativo e non semplice per i rossoblù: “Pensiamo partita dopo partita, ora la testa è alla gara di domani, poi ci concentreremo sulle altre due prima della sosta. Nessun contraccolpo per la sconfitta contro il Napoli, solo dispiacere da parte di tutto il gruppo”. “Ci manca la vittoria ma il calendario di questo periodo non è stato facile, stiamo dando comunque continuità alle prestazioni”. “Dimostriamo sempre di essere squadra, anche nelle difficoltà. Questo ci permette di essere in partita fino all’ultimo. Il Cagliari è all’inizio di un percorso di crescita che nel tempo darà tante soddisfazioni”.

LA GARA – “Per la rosa che ha la Lazio, a mio avviso, è certamente una squadra di prima fascia”. Mostra grande rispetto per i biancocelesti Maran, che poi parla dei suoi uomini e di chi giocherà: “Gli infortunati? Pajac ha preso una botta oggi, deve essere valutato. Pavoletti è il giocatore che più di tutti, in rosa, sa attaccare la porta. I suoi compagni di reparto hanno altre caratteristiche, che dovremo essere bravi a sfruttare per far gol”.” Mercato di gennaio? Il mercato, ora, non è una priorità: la mia testa è solo al calendario, alle sfide che dobbiamo affrontare da qui a fine anno”.