Cagliari, Maran: “Vogliamo tornare felici da una trasferta. Siamo determinati a fare una grande prestazione”

Rolando Maran, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa in vista della trasferta di Bologna. Domenica, per il lunch match della 27^ giornata, i sardi faranno visita agli uomini di Mihajlovic e andranno a caccia di un successo in trasferta che manca da tempo. Su questo temo e su tutti gli altri aspetti della sfida si è soffermato il tecnico rossoblù. Ecco le sue parole:

“Ci aspetta una partita importante, ma come tante altre. Entrando in campo con la testa giusta potremo fare una buona prestazione. Siamo gli artefici della nostra partita di domani, consapevoli di non poter sbagliare atteggiamento. La gara potrà prendere diversi risvolti e dovremo essere pronti. Il fatto di aver visto tanto calore attorno a noi aumenta la responsabilità che sentiamo”. E a proposito di tifosi: “L’allenamento aperto alla stampa e tifosi? Giornate come quella di ieri, con i tifosi vicini, sono importanti. È tanto tempo che non torniamo davvero felici da una trasferta. Siamo determinati a uscire dalla partita di Bologna con una grande prestazione”. Joao Pedro in astinenza da gol? Le sue prestazioni sono cresciute di partita in partita. Il gol è mancato di pochissimo, ma sono sicuro arriverà presto”.