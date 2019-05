Cagliari, Maraner: “Vogliamo riscattarci nelle ultime due partite”

Il vice di Rolando Maran, Christian Maraner, si esprime così sulla partita di oggi: “La Lazio è una signora squadra, che attraversa un buon momento di forma. Per ottenere un risultato positivo avremmo dovuto mettere in campo alcune caratteristiche che nel primo tempo non siamo riusciti ad esprimere, sia per il primo caldo sia per le qualità dell’avversario. Abbiamo fatto fatica ad essere lucidi in certe letture e subìto il palleggio della Lazio. Siamo andati meglio nella ripresa, nonostante il gol incassato, abbiamo mostrato una maggior determinazione. Abbiamo anche avuto un paio di situazioni favorevoli per raddrizzare la partita, purtroppo non è andata bene”.

RAMMARICO PER IL RISULTATO

“Non penso assolutamente che la squadra si sia rilassata. I ragazzi avevano voglia di chiudere il discorso salvezza in queste ultime tre partite che ci hanno opposto ad avversari molto forti. Stiamo lavorando bene, dobbiamo rimboccarci le maniche e cercare di chiudere in bellezza negli ultimi due impegni”.

IL RIENTRO DI CASTRO

“Siamo contenti per lui, ritrovare i compagni e il campo dopo un lungo infortunio è una grande soddisfazione, lo stadio l’ha salutato con affetto. Era partito benissimo, il problema al ginocchio l’ha bloccato sul più bello. Ora ha ripreso completamente, andrà sempre più a migliorare”.