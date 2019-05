Cagliari, Pavoletti abbracciato dagli ex tifosi del Genoa: “Questo è il calcio che amo”

Come spesso capita al termine di una giornata di campionato, Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari, ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram. Con la sua squadra, grazie al pareggio contro il Genoa in cui ha trovato il 50° gol in Serie A, ha raggiunto la salvezza aritmetica, quindi poteva certamente dilungarsi su quel discorso. Invece, il centravanti ha voluto rendere partecipi i suoi fan di un bellissimo episodio che c’è stato al termine della sfida di Marassi. Aveva paura di essere insultato da qualche suo ex tifoso per aver quasi compromesso la situazione in classifica dei genoani, vicini alla Serie B, e per questo è uscito dallo stadio in punta di piedi. Eppure, quando è stato riconosciuto, è stato preso d’assalto per abbracciarlo e ricordare momenti del passato. E gli hanno pure offerto da bere. “Questo è il calcio che amo, oltre i colori e gli stemmi. Il calcio è amicizia e aggregazione”.