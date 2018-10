Cagliari, per Barella è derby di mercato: sfida tra Milan e Inter

Ha conquistato tutti con la sua grinta e la sua tecnica, Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari e della Nazionale, è diventato nel giro di due stagioni uno dei pezzi pregiati della squadra sarda e del campionato di Serie A. Mercoledì sera l’esordio con l’Italia, una prestazione molto positiva che ha convinto anche chi ancora aveva qualche perplessità sul talento del classe ’97. Adesso ci si attende il grande salto, una big per la definitiva consacrazione per uno dei migliori giovani talenti italiani. Non sarà difficile trovare una possibile acquirente disposta a fare follie per lui, infatti sono già diversi i top club si sono fatti avanti anche nelle passate settimane.

ASTA – Sembra però che ad avere un certo vantaggio per un’ipotetica trattativa, siano le due milanesi. L‘Inter lo segue da tempo, e anche nella scorsa estate aveva fatto un sondaggio. Almeno 45 milioni, la cifra chiesta dal presidente Giulini per privarsi di Barella, prezzo che è destinato probabilmente a salire se le prestazioni del sardo dovessero continuare ad essere di questo livello. Ma attenzione, nelle ultime ore anche il Milan si è inserito nella corsa al gioiellino rossoblù. Al momento si tratta solo di un’idea, ma la nuova dirigenza, con Leonardo e Maldini, vuole a tutti i costi riportare il Diavolo in alto e per farlo ha bisogno di giovani talenti già pronti ai grandi palcoscenici e Barella sta dimostrando di esserlo. Si profila dunque un derby, oltre a quello del prossimo 21 ottobre, anche sul mercato tra Inter e Milan.