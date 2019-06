Cagliari, Pisacane: “Qui per sempre. Futuro? Vorrei fare il ds…”

Una bella stagione con la maglia del Cagliari, Fabio Pisacane, difensore rossoblù, si è raccontato in una lunga intervista a Instagram TV pubblicata anche sul proprio profilo ufficiale. Una passeggiata in compagnia di un altro giocatore dei sardi, Lucas Castro ricca di spunti anche per il futuro.

Fresco di rinnovo contrattuale fino al 2021, il classe ’86 ha detto: “E’ stata una bellissima annata. Sono contento perché anche quando non parto tra i titolari, riesco spesso a ritagliarmi il mio spazio. Questa è una mia piccola soddisfazione”, ha detto Pisacane. “Il mio rapporto con Cagliari e col club è cresciuto di giorno in giorno, si è costruito nel tempo. E’ un rapporto basato su solidi valori. I miei figli sono nati qui e ci nascerà anche il terzo. Vorremmo rimanere a vivere in questa città”. Ma tra le dichiarazioni più rilevanti, eccone una sul proprio futuro. Una volta appesi gli scarpini al chiodo, il difensore vuole diventare dirigente: “Mancano ancora tanti anni ma quando smetterò voglio allontanarmi dallo spogliatoio e diventare direttore sportivo. Tante volte mi è capitato di vedere ragazzini che poi sono arrivati in A”.