Cagliari, si lavora per Srna: il croato oggi in città

Darijo Srna, difensore dello Shakhtar Donetsk, si trova in questo momento in Sardegna dove in giornata visiterà la città e le strutture a disposizione del club, accompagnato da alcuni dirigenti del Cagliari, tra cui il dg Passetti. Con centrotrentaquattro presenze con la maglia della nazionale croata e più di cento nelle coppe europee si prospetta un colpo di grande esperienza per i rossoblù in vista della prossima stagione. Società e giocatore, che ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, stanno parlando del futuro.

SQUALIFICA E FUTURO – Nel corso dell’ultima stagione, Srna ha collezionato solamente 10 presenze per via dell’accusa di doping in seguito agli esiti di un campione di sangue prelevato al calciatore nel marzo 2017. Prima ancora di essere squalificato, il terzino croato aveva deciso di non scendere in campo fino a quando non avrebbe ottenuto chiarezza sulla vicenda. Al momento, il 36 enne è tuttora squalificato ma il croato tornerà comunque a disposizione della sua prossima squadra a partire dal 23 agosto. Dopo quindici stagioni con la maglia dello Shakhtar Donetsk chissà che questa visita a Cagliari non sia il primo grande indizio sul suo futuro.

Sarà la Sardegna Arena il prossimo stadio di Darijo Srna?