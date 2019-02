Cagliari, Thereau: “A Firenze situazione complicata…”

Cyril Thereau è un nuovo giocatore del Cagliari. Archiviata la poco felice esperienza con la maglia della Fiorentina, dove ha fatto molta fatica a trovare spazio con Stefano Pioli, l’attaccante francese è passato in prestito in Sardegna, alla ricerca di un riscatto. Intercettato dai microfoni di Sky Sport, il giocatore ha così dichiarato: “A Firenze la situazione era un po’ complicata da un po’ di tempo. Io mi sento in forma e ho tanta voglia di giocare”.

Thereau, arrivato in Toscana nel 2017, in stagione ha fin qui collezionato appena due presenze con la maglia dei toscani. Per lui, in precedenza, esperienze con Orleans, Angers, Steaua Bucarest, Anderlecht, Charleroi, Chievo e Udinese.