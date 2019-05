Cahill non ha dubbi: “Pallone d’Oro? Cristiano Ronaldo lo merita più di Messi perché…”

Eterno dilemma incompiuto della storia, recente, del calcio. Meglio Cristiano Ronaldo o Lionel Messi?

In questa stagione l’asso portoghese ha vinto il campionato di Serie A da protagonista, ma ha “fallito” l’appuntamento con la Coppa Italia e, soprattutto, con la Champions League. Stesso percorso per il rivale argentino: trionfo in Liga, ma flop nelle altre competizioni. E allora chi merita il prossimo Pallone d’Oro?

A rispondere a questa domanda, ci ha pensato uno storico ex giocatore dell’Australia, il miglior marcatore di sempre della Nazionale con 50 gol in 108 presenze, e con una lunga militanza nell’Everton, Tim Cahill che parlando a Alkass Sport, come riporta Besoccer, ha spiegato il suo pensiero.

MEGLIO CR7 – “Cristiano Ronaldo merita il Pallone d’Oro più di Messi. Ha lasciato la sua comfort zone e ha avuto un grande impatto in un nuovo campionato. Inghilterra, Spagna, Italia… Non ho mai visto niente del genere e penso non ci siano dubbi su quanto meriti di vincere questo premio ancora una volta. Alla Juventus ha cambiato la squadra. Sono cosciente del fatto che non ha vinto la Champions, però il suo impatto è tremendo in qualsiasi club. So che la gente non è d’accordo però apprezzo la sua professionalità”.