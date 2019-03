Calciomercato Juventus, intrigo col Real Madrid: pazza idea per l’estate

Potrebbe concretizzarsi un clamoroso incastro di calciomercato in casa Juventus, protagonista anche il Real Madrid. Un obiettivo in comune per la prossima estate: Matthijs de Ligt, ma anche la volontà di non farsi male e scatenare un’asta che vede già protagoniste anche Barcellona e Paris Saint-germain.

Il centrale olandese dell’Ajax piace, e tanto, a diversi top club, ma il suo destino sembra ancora lontano dall’essere definito. Ecco perché, grazie anche al lavoro di Mino Raiola, la Juventus sembrava poterla spuntare. Almeno fino all’arrivo dei Blancos che sarebbero entrati prepotentemente in corsa per il classe ’97 dopo le ultime voci che vorrebbero il centrale madrileno Raphael Varane desideroso di una nuova avventura.

Calciomercato Juventus, intrigo Varane – Sarebbe proprio il difensore francese campione del mondo di Russia l’ago della bilancia che potrebbe sistemare le cose. L’ultima clamorosa ipotesi, vedrebbe de Ligt al Real Madrid e il francese alla Juventus. Il Real Madrid è fortemente su de Ligt, per il quale non si scenderà sotto i 70 milioni di euro per convincere l’Ajax. Un suo arrivo darebbe il via libera ufficiale per Varane sulla quale la Vecchia Signora avrebbe messo gli occhi. Il giocatore ha una clausola da 500 milioni che, chiaramente, non verrà pagata, ma non si esclude un’agevolazione nella trattativa proprio nel caso in cui il Real Madrid dovesse spuntarla per l’olandese. Siamo solo agli inizi, ma il calciomercato Juventus promette altri grandi colpi.