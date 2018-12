Calciomercato, la Figc chiede chiusura della sessione invernale al 31 gennaio

Non è ancora stata presa una decisione ufficiale sulla chiusura del calciomercato di gennaio. Lo stabilirà l’Assemblea il 20 dicembre visto che si pensa ad uno slittamento di due settimane. Attualmente il mercato di riparazione dovrebbe far calare il sipario il 18 gennaio 2019 alle ore 20. La Federazione Italiana Giuoco Calcio spinge per chiudere la sessione il 31 gennaio, ma la decisione spetterà alle Leghe. Ancora qualche giorno e sarà tutto più chiaro. Mentre ad agosto si dovrebbe tornare all’antico. La data di chiusura del calciomercato estivo probabilmente tornerà ad essere il 31 agosto.