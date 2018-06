Calciomercato Serie A: Atalanta su Zapata, Sampdoria scatenata prova il colpo Zaza

Si accende il Calciomercato Serie A. Tante le squadre molto attive con parecchie trattative definite o in via di definizione. Spicca il valzer delle punte che potrebbe profilarsi. Non sono solo le big d’Italia a muoversi per i colpi decisivi per lo scudetto o la Champions League, ma soprattutto quelle considerate “piccole”. L’ultimo campionato ha dimostrato come la lotta per la salvezza e quella per l’Europa League siano aperte anche a risultati sorprendenti.

CALCIOMERCATO SERIE A: ATALANTA – L’Atalanta di Gasperini ha appena fatto cassa con la cessione di Cristante. Anche Caldara è andato alla Juventus come previsto e la squadra nerazzurra ora deve trovare le soluzioni alternative. Se in difesa la Dea è abbastanza coperta, è nel reparto in mezzo al campo che si cercano i colpi. Sulla lista della spesa ecco Soriano del Villarreal e Krunic dell’Empoli. Ma il vero obiettivo è per l’attacco. L’indecisione di Defrel, esterno offensivo della Roma, ha portato la società di Percassi a puntare dritta su Duvan Zapata della Sampdoria. I blucerchiati chiedono 25 milioni.

CALCIOMERCATO SERIE A: SAMPDORIA – Dal destino di Zapata dipende molto delle trattative future. Ballano alcuni milioni, ma in caso di cessione del colombiano, Massimo Ferrero ha già in mente il sostituto: Simone Zaza. L’attaccante del Valencia, ex Juventus, costa 20 milioni. Su di lui anche il Milan, ma la Doria sarebbe meta gradita e piazza tranquilla dal punto di vista dei media. Importante valutare la questione legata al centrocampo dove Torreira, prossimo alla cessione, potrebbe andare al Napoli. I genovesi hanno già chiuso per il talento Majer della Lokomotiva Zagabria ma potrebbero non fermarsi. In uscita anche Ricky Alvarez, direzione SudAmerica.

CALCIOMERCATO SERIE A: LE ALTRE TRATTATIVE – Molto attivo il Sassuolo del presidente Squinzi che prova a regalare i rinfozi richiesti dal nuovo tecnico De Zerbi. In difesa, vicinissimo Varner del Cittadella per 3 milioni circa. Dopo aver chiuso per Djuricic del Benevento, ecco che sempre dai sanniti potrebbero arrivare Guilherme e Brignola. Anche Zaniolo, primavera dell’Inter potrebbe essere acquistato per 6 milioni di euro. Il Parma ha già chiuso due colpi da Serie A: Viviano e Silvestre della Sampdoria. Attenzione anche ai giovanissimi, il classe 2000 Bettella dell’Inter. Mentre davanti potrebbe tornare Ciciretti dal Napoli. Tante le squadre che si stanno muovendo in queste ore. Bologna e Cagliari molto attive. I primi cercano Tonelli in uscita dal Napoli, i sardi ci provano per Castro, pupillo del nuovo tecnico Maran. Il Genoa proverà a convincere Mandragora e Sturaro dalla Juventus.

Kluivert, prossimo arrivo in Serie A