Calciomercato Serie A, tutte le trattative: colpo Chievo, molto attive Parma, Sassuolo e Cagliari

Ancora poche settimane alle chiusura del calciomercato. In Serie A sono tante le squadre che devono ancora perfezionare la rosa in vista del prossimo campionato. Molto attive nelle ultime ore soprattutto Cagliari, Chievo e Parma.

CHIEVO – Dopo il sospiro di sollievo per il caso plusvalenze, il Chievo si prepara alla prima giornata di campionato contro la Juventus e batte un colpo per la difesa: ieri è arrivato in Veneto per visite e firma Rossettini, che si trasferisce in gialloblù dal Genoa in prestito con diritto di riscatto. Per la trequarti è stato sondato El Kaddouri del Paok. In mediana si valutano Missiroli del Sassuolo e Cataldi dalla Lazio, su cui c’è il pressing anche dell’Empoli.

CAGLIARI E SASSUOLO – Potrebbe esserci in vista uno scambio tra i sardi e gli emiliani. Il Cagliari, che per la difesa è tornato con forza su Zapata del Milan, sta pensando, con l’ok del presidente Giulini ad uno scambio con il Sassuolo tra Peluso e il centrale Andreolli. Il difensore ex Chievo e Inter ha anche la corte dell’Udinese, ma le parti sono al lavoro per capire se ci sono i margini per la fumata bianca.

LE GENOVESI – Il club del presidente Preziosi non abbandona Sturaro della Juve, che i bianconeri hanno deciso di cedere in prestito con diritto d riscatto e non più solo a titolo definitivo. Scendono le possibilità di rivedere Bertolacci in rossoblà. Il Milan non cede. Lisandro Lopez verrà ufficializzato a ore. Per l’attacco, dopo il rientro di Favilli dagli USA verrà concordato l’arrivo a Genova in settimana. Dall’altra parte della città ecco la Sampdoria che non ha avuto aperture per Obiang dal West Ham, ma resta alla finestra. Come alternativa si valuta Samper, ventitreenne del Barcellona l’anno scorso al Las Palmas, che può arrivare in prestito. Per la trequarti idea Saponara (Fiorentina). Per la difesa Costa favorito su Chiriches e Tonelli sui quali ci sono anche altri club.

ALTRI AFFARI – Il Parma per l’attacco si inserisce per Lapadula del Genoa, sul quale c’è anche l’Udinese dei Pozzo. Per il centrocampo si avvicina Grassi dal Napoli con la formula del prestito. Dall’Inter possono arrivare Bastoni e Dimarco. L’Atalanta per la difesa non molla la pista Bonifazi (Torino). La Spal prova chiudere per Maggiore dello Spezia a titolo definitivo. Ufficiale la cessione in prestito con diritto di riscatto al Cincinnati di Pa Konate. Il Frosinone sta per abbandonare il sogno Lucas Perez (Arsenal) per l’attacco. I Gunners hanno l’accordo col West Ham. Per la difesa è vicino Danilo (manca l’ultimo ok del difensore). In uscita Koné va all’Erzurumspor a titolo definitivo. L’Udinese in l’attacco tratta Pinamonti (Inter). Il Bologna ha ufficializzato l’acquisito a titolo definitivo dallo Spezia del difensore classe ‘00 Corbo: contratto fino al 2023 per lui.