Calciomercato Serie A, tutte le trattative: Frosinone show, prova il colpo dall’Arsenal. Genoa-Favilli, ci siamo

Il calciomercato non si ferma. Tutte le squadre provano a rinforzarsi. Nelle ultime ore è il Frosinone ad essere grande protagonista. Il club di Stirpe ha un sogno, direttamente dalla Premier League: l’attaccante Lucas Perez dell’Arsenal. Il classe ’88 è intrigato dal progetto dei ciociari e ora si tratta con i Gunners per il prestito. Per la porta è in arrivo Scuffet, in attacco si valuta l’esperto Sau dal Cagliari, mentre per la difesa si profila lo scambio con l’Udinese tra Ariaudo che andrebbe in Friuli e Danilo. Ufficializzato Hallfredsson dall’Udinese.

SAMPDORIA – La Sampdoria continua a trattare il centrocampista spagnolo Pedro Obiang, ma il West Ham ha alzato le richieste a 12,5 milioni contro l’ultima offerta da 10. I blucerchiati si stanno spazientendo e hanno riaperto i contatti con l’entourage di M’Bia (ex Hebei) e c’è anche sullo sfondo Sensi del Sassuolo. Ronaldo Vieira ha superato le visite ed è partito con la squadra per l’Inghilterra con il permesso del Leeds. Per quanto riguarda Capezzi, il centrocampista della Samp non è partito per le amichevoli d’Oltremanica e tratta l’ingaggio con l’Empoli (l’accordo coi liguri c’è già): oggi può arrivare la fumata bianca. A seguirlo potrebbe essere il difensore Silvestre, sondato dal Parma. Per la mediana fari sempre su Acquah, che agevolerebbe la strada per Krunic al Torino. Sondato l’ex Roma Uçan del Fenerbahçe.

ALTRI AFFARI – Arriva a Cagliari il rinnovo di Diego Farias fino al 2021. Oggi è atteso l’annuncio di Bradaric dal Rijeka. Per la difesa scatto dei sardi su Tonelli del Napoli. Ora il club di Giulini è in vantaggio sulla Sampdoria ma la vicenda è da monitorare di ora in ora. Il Sassuolo ha completato l’affare Brignola con il Benevento a cui vanno Ricci e Bandinelli più un conguaglio economico. Per la mediana no del Milan per Locatelli che è stato tolto dal mercato dalla dirigenza rossonera. In difesa Porto e Siviglia su Ferrari, ma il club di Squinzi non lo cede. In uscita Missiroli è nel mirino di Chievo e Spal. Il Parma pensa a Marrone (Juve) ma il Verona è in vantaggio (sullo sfondo c’è il Bologna). Si tratta con l’Inter per chiudere Dimarco e Biabiany, piace anche il centrale Bastoni. Il Chievo è a caccia di un terzino: Martella (Crotone) e Letizia (Benevento) nel mirino. Il Genoa accoglie Dalmonte, ex Cesena per l’attacco (si è aggregato ieri). Praticamente fatta per Favilli (Juve) per 5 milioni di prestito e 7 di obbligo di riscatto. L’Udinese ha ufficializzato Nicolas in prestito dal Verona. La Spal per la difesa tratta Simic (Samp). Ufficiale il rinnovo di Vicari fino al 2022.