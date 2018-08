Calciomercato Serie A, tutte le trattative: l’Atalanta blinda Barrow. Parma e Spal scatenate

Ultime ore di calciomercato per la Serie A che venerdì dovrà dire addio ad ogni trattativa con la chiusura del mercato. Le squadre provano a mettere a segno gli ultimi colpi per rinforzarsi. Scatenate Parma e Spal nelle ultime ore. Doppio colpo per i ducali e per i ferraresi. Bene anche il Frosinone e il Genoa.

SPAL – Doppietta della squadra di Semplici che, a tre giorni dalla chiusura delle trattative, ha definito l’arrivo del centrocampista Missiroli dal Sassuolo a titolo definitivo. Oggi svolgerà le visite mediche, prima della firma su un triennale. Per la difesa tutto fatto anche per il ritorno dalla Sampdoria di Simic in prestito con diritto di riscatto a 2,5 milioni e controriscatto a 3 per i blucerchiati. Per l’attacco il colpo delle ultime ore di affari può essere il francese Thereau (Fiorentina).

PARMA – La più attiva in assoluto nell’ultima giornata. I ducali hanno messo a segno il doppio colpo dal Napoli: Inglese e Grassi, c’è l’ok azzurro per l’attaccante e il centrocampista. Ora i giallobù si fiondano al centrocampo con Di Gennaro ex Cagliari e ora alla Lazio e Benaloune per la difesa.

SAMPDORIA – Oggi sarà il giorno di Albin Ekdal dall’Amburgo. Il centrocampista è pronto a firmare un contratto triennale. Già svolte le visite mediche nella giornata di ieri. Per l’attacco si continua a trattare con lo Zenit per Driussi, che ha chiesto la cessione. Piace sempre anche Oberlin, punta giovane del Basilea. Per la difesa invece è in arrivo un centrale: Djimsiti dall’Atalanta che è in vantaggio su Tonelli del Napoli su cui c’è anche il Cagliari.

ATALANTA – La Dea si prepara a blindare nuovamente Musa Barrow. Quarto rinnovo in arrivo in poco più di un anno per il gioiellino gambiano ambito da molti top club. È durato poco più di due ore ieri l’incontro per l’adeguamento di contratto della punta, manca solo l’ufficialità. Vicino l’accordo per Colley, tolto dal mercato dal ds Sartori. L’altro gioiellino nerazzurro è pronto ad emulare le gesta del compagno di squadra e fare il salto di qualità con la prima formazione.

FROSINONE – Molto attivi anche i ciociari. Dopo quasi un mese di tira e molla finalmente il Frosinone ha accolto il trequartista olandese Rai Vloet. Il giocatore può essere ufficializzato dopo che è stato raggiunto l’accordo con il Nac Breda da parte del Chiasso che lo ha poi ceduto alla squadra di Longo. Il giocatore ha firmato un contratto di 4 anni. Per l’attacco si avvicina dal Genoa Lapadula, per cui è defilata l’Udinese (si sta limando l’accordo col club di Preziosi). Oggi sarà ufficiale l’esterno Zampano (Pescara).

ALTRI AFFARI – Il centrale Barba ha svolto le visite mediche col Chievo. Il difensore arriva a titolo definitivo dallo Sporting Gijon. Il Bologna è sempre a un passo da Danilo dell’Udinese. Il Cagliari ha ufficializzato il giovane attaccante classe ‘99 Verde dal Brescia a titolo definitivo. L’Empoli sta chiudendo per Acquah (Torino), per la mediana assalto a Bjarnason (Aston Villa). Il Genoa sta definendo Nuno Henrique a parametro zero dal Sion. L’Udinese ufficializza Roberto Ripa come nuovo supervisore dell’area tecnica.