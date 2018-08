Calciomercato Serie A, tutte le trattative: Locatelli al Sassuolo, Frosinone ed Empoli molto attive. Bene la Sampdoria

Ultima settimana prima dell’inizio del campionato. Il calciomercato si infiamma con tutte le squadre che provano a piazzare gli ultimi colpi in vista della nuova stagione. Il Sassuolo chiude il colpo Locatelli a centrocampo. Molto attive anche Frosinone, Empoli e Chievo con i primi vicini a D’Alessandro mentre i toscani ci provano per Bjarnason. I veronesi stanno per chiudere per Barba.

EMPOLI – Merita un capitolo a parte la squadra toscana che ha annunciato l’acquisto a titolo definitivo dal Milan di Antonelli, che ha firmato fino al 2021. In via di definizione Acquah col Torino valutato sui 2,5 milioni, anche se sul giocatore sono vigili Udinese e anche Parma. Per la mediana dovesse partire Krunic in direzione Torino dovrebbe esserci l’assalto a Bjarnason dell’Aston Villa (c’è già l’accordo col giocatore già visto in Italia al Pescara).

LE GENOVESI – Anche Sampdoria e Genoa non stanno a guardare. I blucerchiati hanno praticamente chiuso per Ekdal dall’Amburgo con un’offerta da 1,7 milioni più bonus mentre per la difesa il club di Ferrero sta pensando a Djimsiti dell’Atalanta, in vantaggio su Tonelli del Napoli che piace anche al Cagliari. Se parte Verre occhi su Rode del Borussia Dortmund, in attacco difficile il sogno Inglese dal Napoli, piace sempre Oberlin del Basilea. Il Genoa, dal suo canto, farà un tentativo last minute per Bertolacci anche se il Milan non ha aperto alla cessione e avrà nuovi contatti per il baby portoghese Nunes del Sion. In uscita l’esterno sinistro Laxalt finito nel mirino dello Zenit e dello Sporting Lisbona.

ALTRE TRATTATIVE – Il Parma per l’attacco ci prova per uno tra Lapadula e Destro, mentre per la mediana in arrivo Grassi dal Napoli. In casa Chievo oggi giornata di visite e firma per Obi a titolo definitivo dal Torino; per la difesa Barba (Sporting Gijon) ha superato Peluso (Sassuolo) ed è in arrivo. L’Udinese per l’attacco tratta sempre Kean dalla Juventus come primo obiettivo, ma ci sono le alternative Pinamonti (Inter), Cornelius (Atalanta) e Borriello (svincolato, ex Spal). La Spal, appunto, cerca un difensore: Bonifazi del Torino è il primo obiettivo, piace sempre Simic. Per il centrocampo, annunciato Farcas, diciottenne centrocampista dall’Arsenal per le giovanili, gli occhi sono tutti su Valdifiori del Torino. Il Cagliari si muove per la difesa dove risalgono le quotazioni di Tonelli dal Napoli rispetto a Kannemann del Gremio. Il Frosinone in attacco si allontana da Sau (Cagliari) e tratta D’Alessandro (Atalanta).