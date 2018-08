Calciomercato Serie A, tutte le trattative: Spal e Parma molto attive, Udinese su Kean

Calciomercato in fermento in questi giorni di vigilia del campionato. Tutte le squadre provano a rinforzarsi con i colpi last minute. Molto attive nelle ultime ore Spal e Parma, mentre Udinese e Sassuolo cercano di chiudere rispettivamente per un attaccante e un centrocampista.

UDINESE – Friulani che stanno valutando diversi attaccanti. Ora, in cime alla lista c’è Kean della Juventus, che arriverebbe a titolo definitivo con ricompra per i bianconeri. Nelle prossime ore nuovi contatti tra club. Restano nel mirino anche Pinamonti dell’Inter e Borriello, ex Spal. Idea Cornelius dell’Atalanta chiuso da Zapata e dal giovane Barrow. Il sogno era Quagliarella ma Ferrero fa muro: non è in uscita dalla Sampdoria.

PARMA E SPAL– Nuovi contatti ieri tra gli emiliani e il Napoli per il centrocampista Grassi. All’inizio della prossima settimana la fumata bianca: sarà prestito oneroso senza diritto di riscatto. In attacco scatto per Lapadula del Genoa. Doppio colpo in arrivo della Spal con il club del presidente Mattioli che continua a trattare l’arrivo di Valdifiori dal Torino a titolo definitivo. Piace pure il difensore Bonifazi.

SASSUOLO – Emiliani che sono tornati alla carica per il milanista Locatelli. Ieri l’a.d. neroverde Carnevali ha incontrato Leonardo, ma manca l’accordo sulla formula, coi rossoneri che vorrebbero mantenere la ricompra. Le parti si aggiorneranno nelle prossime ore. I giovani Adjapong e Raspadori rinnovano rispettivamente fino al 2023 e al 2022. Per la difesa proposti Djimsiti (Atalanta) e Tosca (Betis).

ALTRI AFFARI – La Sampdoria è fiduciosa per il centrocampista ex Cagliari Ekdal, ora dell’Amburgo con la sua offerta da un milione più bonus. Se saltasse l’affare potrebbe tornare di moda Viviani della Spal; in difesa Tonelli (Napoli) è il primo della lista. Il Frosinone per la difesa ha ufficializzato Salamon dalla Spal in prestito, il club di Stirpe ha avuto anche contatti con l’entourage di Ola Aina. L’esterno classe ‘96 del Chelsea deve però dare il suo ok all’operazione. Ufficiale la cessione di Koné all’Erzurumspor a titolo definitivo. Il Chievo ha ufficializzato il colpo Samper per la porta in prestito dalla Dinamo Zagabria per 1,5 milioni. Per la mediana il preferito dei gialloblù è Missiroli del Sassuolo, messo da parte Obi sul quale ora c’è il Parma in pole. Nel mirino anche El Kaddouri del Paok. Per la difesa accordo col Gijon per Barba, manca l’ok di Campedelli, monitorato anche Peluso (Sassuolo). L’Empoli tiene calda la pista Bjarnason dell’Aston Villa, ma per l’islandese c’è il nodo ingaggio, su Acquah (Torino) potrebbe esserci l’inserimento dell’Udinese. Per la difesa il Cagliari punta ancora su Kannemann del Gremio.