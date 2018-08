Calciomercato Serie A, tutte le trattative: Udinese su Borriello, Parma in vantaggio per Lapadula

Ultimi giorni di mercato prima dell’inizio del campionato. Tutte le squadre tentano di trovare i rinforzi giusti prima dell’inizio della Serie A. Nelle ultime ore è girandola di attaccanti con Udinese, Parma e Genoa molto attive nel reparto avanzato.

ATTACCANTI – L’Udinese cerca una punta. Il dubbio dei Pozzo è tra Cornelius, dall’Atalanta, o Borriello. Piace molto il secondo che stuzzica come profilo. Il Parma è passato in vantaggio per Lapadula, anche lui seguito dai friulani. Il Genoa sta ufficializzando Favilli.

BOLOGNA – I rossoblù sono alla ricerca di un centrale esperto per puntellare la retroguardia di Filippo Inzaghi. Piace Tonelli del Napoli, sul quale però c’è anche il Cagliari e il pressing della Sampdoria. L’alternativa porta il nome di Zapata, in uscita dal Milan anche se l’alto ingaggio da 1,7 milioni potrebbe essere un problema. Piste meno esperte ma valide anche quelle che portano a Bonifazi del Torino e Senesi dal San Lorenzo.

FROSINONE – I ciociari hanno messo sotto contratto come terzo portiere Iacobucci dall’Entella. Continua la caccia a un centrale, oltre a Danilo dell’Udinese, ai ferri corti con i friulani, le nuove piste sono quelle che portano a De Maio del Bologna e a Salamon della Spal. Accostata la stellina del Pribram, Matousek: centrocampista classe ‘98. Per l’attacco la pista Sau del Cagliari è sempre calda anche se la concorrenza è elevata.

PARMA – Nella giornata di ieri è arrivata l’ufficialità in casa Parma per il tris dall’Inter: Biabiany a titolo definitivo, Dimarco in prestito con diritto di riscatto e controriscatto e il centrale Bastoni (prestito secco). Per la mediana si tratta col Napoli per Grassi, nuovo contatto pure per Obi (Torino) ma il granata piace anche in Liga e al Chievo. Come terzo portiere si tratta Furlan, svincolato ex Bari, confermato Sierralta dall’Udinese in prestito. In attacco assalto a Lapadula (Genoa), emiliani in vantaggio sull’Udinese che ha visto l’Atalanta per Cornelius e fatto una proposta a Borriello.

ALTRI AFFARI – La Spal può riavere Simic dalla Samp. Il Genoa ha chiuso per Favilli dalla Juventus: ieri la firma e oggi le visite; il club di Preziosi pensa a Sturaro, ma sul bianconero si è inserito lo Sporting Lisbona grazie anche all’intervento di Ronaldo. Ieri ha firmato con il Chievo lo svincolato ex Bari Di Noia, oltre a Rossettini, piacciono anche Obi (Torino) e Alesami. Attivo anche il Cagliari: lo scambio Andreolli- Peluso è in salita, il difensore del Cagliari può andare a Udine, soprattutto se Danilo dovesse partire, mentre per il neroverde c’è il Chievo, interessato anche a Barba. Per la difesa dei sardi, quindi, Tonelli in vantaggio su Kannemann del Gremio. L’Empoli spinge per Cataldi, ma c’è da battere la concorrenza del Chievo. Acquah (Torino) si avvicina e può sbloccare l’affare Krunic al Torino, il d.g. Pecini aspetta l’ok del Napoli per Luperto. La Spal per il centrocampo tratta Di Gennaro e Murgia (Lazio), oltre che Missiroli (Sassuolo). Voci di un interessamento su Marlon del Barcelona da parte del Sassuolo.