Cannavaro: “Scudetto? Al Napoli solo se la Juventus lo regala. Per fermarla serve Messi…”

Interessante intervista rilasciata da Fabio Cannavaro alle colonne de Il Mattino. L’ex difensore centrale di Juventus e Nazionale, ha parlato della corsa scudetto e di cosa servirebbe al Napoli per fermare i bianconeri. Non solo, il campione del mondo del 2006 con l’Italia si è soffermato sulla stagione delle due italiane e il loro andamento in Coppa dicendosi fiducioso per una possibile vittoria finale in entrambe le competizioni.

SCUDETTO – “La Serie A ti sorprende. Sembrava davvero che Napoli ed Inter potessero bloccare la corazzata Juventus, invece sembra davvero complicato costringere i bianconeri a fermarsi. La Juventus ha il merito di capire i momenti: hanno preso Cristiano Ronaldo sapendo che c’era bisogno di una nuova iniezione di entusiasmo per proseguire questo cammino da invincibili”. E sullo scudetto, Cannavaro aggiunge: “Per fermare questa Juventus, il Napoli deve prendere solo Messi. Il club azzurro può vincere lo Scudetto solo se la Juventus lo regala”.

COPPE – Fiducioso, invece, per quanto riguarda il percoso soprattutto di Napoli e Juventus in Champions ed Europa League: “Nel 2019 la Juventus vince la Champions ed il Napoli l’Europa League? Non male come accoppiata. E peraltro anceh possibile. Io sono stato l’ultimo a vincere quella che nel 99 era ancora la Coppa Uefa. Ero al Parma ed era il tempo in cui noi dominavamo la Coppa Uefa come adesso lo fanno le spagnole. Non so perché nel tempo le italiane abbiano snobbato questa competizione, certo è faticosa. Ma vincerla dà una grande gioia e il Napoli ha tutti i mezzi per poterla conquistare”.