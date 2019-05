Caos Serie B, il Foggia prepara il ricorso. Il sindaco: “Doverose le dimissioni di Balata”

Il campionato di Serie B a 19 squadre è iniziato fra mille polemiche e decisioni che hanno lasciato tutti a bocca aperta, ora sta terminando in maniera ancora peggiore. Le reazioni sulla scelta del Tfn di spedire il Palermo in Serie C le abbiamo già lette, ma non quelle sulla volontà da parte del Consiglio della Lega B di annullare i playout e quindi aggiungere i rosanero alle già retrocesse Carpi, Padova e Foggia. I pugliesi, increduli, hanno comunicato tramite il proprio sito che preparano un ricorso: “La società Foggia Calcio, preso atto dell’odierna decisione del consiglio direttivo della Lega Nazionale Professionisti di Serie B, sta valutando con i propri legali le iniziative più opportune a tutela degli interessi del Foggia Calcio e dei suoi tifosi”.

Molto chiare le parole del sindaco di Foggia Franco Landella: “Difficile commentare questa situazione, credo sia una decisione assurda e scandalosa che trasforma in carta straccia le regole. Modificare le regole a torneo terminato è di una gravità inaudita e senza precedenti, che dimostra una gestione quasi dispotica. Sulla base di quali motivazioni si è deciso di annullare i play out? Sulla base di quali ragioni si è stabilito che di colpo il regolamento non vale più nulla? Sulla base di quali esigenze una decisione così clamorosa ed inedita è stata assunta in poche ore?”

E ancora: “Ricordo a me stesso che la Lega l’estate scorsa ha fatto passare quasi un mese prima di decidere con quante squadre dovesse disputarsi la Serie B. Oggi, invece, ci ha messo appena qualche ora per stracciare le regole ed annullare i playout. Forse, dopo uno spettacolo come quello a cui abbiamo purtroppo assistito, le dimissioni del presidente della Lega di Serie B sarebbero un atto opportuno e doveroso“.