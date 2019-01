Capello: “Ronaldo ha dimostrato anche in Italia di essere un calciatore fantastico”

L’ex calciatore della Juventus Fabio Capello ha parlato ai microfoni di LaPresse parlando della prima parte di stagione in Italia di Cristiano Ronaldo: “Dal portoghese mi aspettavo quello che sta facendo in Italia. Conoscendo il livello del giocatore non ci si poteva attendere altro. Ha dimostrato di essere un giocatore fantastico ed un grandissimo professionista”. Capello ha commentato anche i cori razzisti a Koulibaly: “Questa è l’immagine che diamo, inutile scandalizzarci se permettiamo tutto quanto. In posti seri queste cose non vengono permesse, si possono tranquillamente prendere delle misure. Il razzismo è una cosa terribile, non ci sono parole per condannarlo”.