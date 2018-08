Cassano: “Mi piacerebbe giocare a Bologna. Prandelli? Dispiace non riesca a trovare una squadra…”

Mai banale e sembre sopra le righe, Antonio Cassano torna a parlare ai microfoni di Radio Deejay. L’ex attaccante di Roma, Milan, Inter e Real Madrid, ha parlato dei rumors di mercato che lo hanno recentemente accostato al Bologna e del fallimento della spedizione Mondiale a Brasile 2014, nonché del tecnico Cesare Prandelli.

BOLOGNA – “Mi piacerebbe tanto, è una piazza importante. Ha rivitalizzato Baggio, Signori, Di Vaio. Mi piacerebbe giocare a Bologna, sono convinto che possa essere la piazza ideale per giocare e per puntare a qualcosa in più della salvezza. A Bologna non piace l’ordinarietà, io non gioco per soldi. Ora gioco per passione, ho guadagnato quello che dovevo. Se avessi giocato per soldi, avrei accettato la Cina. Bologna è una grande piazza, per ora ci sono porte e portoni chiusi ma continuo ad allenarmi. Ho perso 10 chili in quattro mesi”.

PRANDELLI – “Fallimento dovuto agli errori fatti in sede di ritiro? Sono ca**ate che si dicono al momento. Nel 2006, quando l’Italia vinse il Mondiale, c’erano tante problematiche eppure la nazionale ha vinto la Coppa del Mondo. Dal 2014 in poi mi è dispiaciuto che Prandelli non sia riuscito a trovare una grande squadra, ha avuto difficoltà a Valencia e al Galatasaray. Gliel’ho scritto qualche settimana fa, lo scandalo del calcio italiano è che lui non riesca a trovare una panchina. Lui mi ha risposto che lo scandalo più grande è che io non giochi in questa Serie A”.