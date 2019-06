Cavani, il siparietto social con Muslera è un indizio di mercato? I tifosi del Napoli sperano…

Edison Cavani non ha mai dimenticato Napoli, e Napoli non ha mai dimenticato il suo Matador. Ecco perché, anche un simpatico siparietto tra compagni di Nazionale, può essere letto come un messaggio per il futuro e, in questo caso, come un indizio di mercato.

L’attaccante del Paris Saint-Germain è impegnato nel ritiro con l’Uruguay in vista degli impegni di Copa America e sui social, nella sua pagina Instagram, alle prime ore del giorno, è apparso un post in cui El Matador “prende in giro” il suo connazionale Fernando Muslera, portiere ex Lazio. Nel video pubblicato dall’attaccante, le immagini di un suo gol proprio all’amico ai tempi della Serie A quando i due vestivano le maglie di Napoli e Lazio. “Scusami Muslera”, ha scritto Cavani.

SOGNO – Immediati i commenti di tanti tifosi del Napoli che rivendendo quella rete hanno subito chiesto all’attaccante di tornare a vestire azzurro: “Torna a casa Edi”, “Ti aspettiamo”, questi e molti altri i messaggi per Cavani. El Matador non ha mai nascosto il suo ottimo rapporto con l’ambiente partenopeo e chissà che da un simpatico siparietto con un amico possa nascere qualcosa di più…