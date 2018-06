C’è un Milan che può andare in Champions

Mentre il Milan attende la sentenza dell’Uefa per partecipare all’Europa League, c’è invece una squadra rossonera che potrebbe andare in Champions. Si tratta del Milan Ladies che potrebbero acquisire la licenza del Brescia, club in difficoltà che ha conteso fino alla fine lo scudetto alla Juventus, e partecipare alla competizione continentale. Il Milan ha comunque avviato le trattative per l’approdo in A. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’acquisizione della licenza però potrebbe non dare la certezza del pass per la Champions femminile, infatti, ogni club ha un numero di matricola di cui il Milan potrebbe entrare in possesso solamente con l’acquisizione dell’intera società bresciana. Naturalmente ad un prezzo superiore.