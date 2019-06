Cessione Sampdoria, Aquilor torna alla carica mentre Ferrero…

Situazione da definire in casa Sampdoria. La società di Massimo Ferrero lavora su due fronti: la possibile cessione e l’allenatore. Se Marco Giampaolo sembra destinato ad andare al Milan, la questione legata al possibile cambio di proprietà continua a tenere banco.

Il patron Ferrero non molla di un centimetro dalle sue richieste e, dopo aver chiuso, per il momento, con il gruppo capitanato da Gianluca Vialli, pare possa riaprire i discorsi con il fondo Aquilor che sembra intenzionato a rifarsi avanti con una nuova offerta. Lo riporta Il Secolo XIX che, però, fa notare come l’incertezza potrebbe portare lo stesso presidente a cambiare i piani e investire sul mercato per la prossima stagione.