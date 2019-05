Cessione Sampdoria, niente accordo Ferrero-Vialli ma anche Aquilor si ritira

Tornerà oggi in Italia dopo il viaggio negli USA. Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, non ha nessun accordo tra le mani per la cessione della società. Dopo il nulla di fatto con il gruppo capitanato da Gianluca Vialli, però, ecco altri problemi.

Infatti, come scrive Il Secolo XIX anche il fondo Aquilor si sarebbe stizzito per i continui rinvii di Ferrero e si sarebbe tirato indietro. La vicenda con il gruppo Vialli va avanti, ma anche dopo l’ennesimo contatto fallito fra Gianluca Vidal, il commercialista di Ferrero, e uno dei rappresentati della controparte, Jamie Dinan, la situazione non accenna a migliorare. L’unica nota positiva, scrive il quotidiano, verrebbe dal vice presidente Romei che, nonostante l’amarezza degli eventi, avrebbe smentito le voci del suo addio dicendosi fiducioso e pronto a programmare il futuro.