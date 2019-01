Chelsea, il record molto particolare: 41 giocatori in prestito

L’acquisto di Christian Pulisic dal Borussia Dortmund è solo l’ultimo degli affari messi a segno dal Chelsea. I 64 milioni spesi per arrivare sulla stellina del club tedesco stupiscono non solo perché la cifra è davvero importante, ma perché permette ai Blues di mettere a segno un’altra sorta di record.

Il club allenato da Maurizio Sarri, infatti, con la chiusura dell’operazione per l’americano, arriva a quota 41 giocatori in prestito. Ebbene sì, Pulisic, che rimarrà in prestito al club tedesco, è solo l’ultimo dei tanti, anzi tantissimi, calciatori di proprietà degli inglesi.

IN SERIE A – Anche nel campionato nostrano, infatti, possiamo contare ben tre giocatori il cui cartellino appartiene al club inglese: Bakayoko del Milan, Pasalic dell’Atalanta, Aina del Torino. Ma come loro, sparsi per l’Europa, e nel Mondo, ci sono tantissimi altri calciatori.

GLI ALTRI – Ad inziare dal brasiliano Nathan, preso nel 2015 e adesso in forza al Yeovil Town, o al 19enne Chalobah, attualmente Ipswich Town. Ma anche giocatori di ben altra esperienza, come il portiere 36enne Eduardo che gioca in Olanda, al Vitesse, mentre il difensore olandese Zouma, che era stato esaltato, ma che ad oggi gioca nell’Everton. Non solo, tra i più conosciuti c’è il belga Batshuayi che dal Valencia vorrebbe andare via visto lo scarso utilizzo.

Insomma, una serie di giocatori, che forse, neppure il Chelsea stesso sa di possedere. Eppure Sarri, continua a chiedere rinforzi…