Chievo, Campedelli: “Decisioni arbitrali imbarazzanti”

Il Chievo, nonostante abbia disputato una buona gara, è uscito sconfitto dal Meazza contro il Milan che si è imposto per 3-2. Non sono mancate le polemiche, però, per quel che riguarda la direzione arbitrale di Mariani. Al termine della sfida, Luca Campedelli, presidente del club veneto, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul sito ufficiale dei gialloblu: “Faccio i complimenti alla squadra perché ha messo in campo lo spirito da Chievo. Detto ciò, anche se non è questo il motivo per cui abbiamo perso, oggi è stato imbarazzante assistere alle decisioni arbitrali tra campo e Var. La gestione di tante decisioni in campo sono state incomprensibili. Ma quel che è peggio è che anche con gli interventi del Var le stesse decisioni che avrebbero dovuto essere giudicate in tutt’altra maniera, non hanno avuto la giusta e corretta valutazione. Come sempre accettiamo il verdetto del campo, ma anche nei nostri confronti ci vuole la giusta attenzione e il giusto rispetto quando si valutano tutte le situazioni di gioco”.

