Chievo, Campedelli annuncia: “Pellissier farà il presidente del club”

Ultima partita davanti al proprio pubblico per Sergio Pellissier che al termine del campionato si ritirerà. L’omaggio del Bentegodi per il suo capitano ha riempito l’ambiente di tanta emozione. Ma non solo.

Luca Campedelli, presidente del Chievo, ha voluto mandare un altro importante messaggio sul futuro del bomber numero 31. Il patron dei veronesi ha parlato a DAZN prima della sfida contro la Sampdoria, spiegando quello che sarà il ruolo del giocatore una volta appesi gl scarpini: “Sergio farà il presidente della società, penso che questa sia la carica più indicata per lui. Non ne abbiamo ancora parlato, ma non ce n’è bisogno. Quando appenderà fisicamente le scarpe al chiodo lo faremo, la prima idea però è quella”.