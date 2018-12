Chievo, Di Carlo: “Abbiamo avuto coraggio, ma il gol di Quagliarella ha cambiato tutto…”

Domenico Di Carlo, allenatore del Chievo, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara contro la Sampdoria. Un ko per 2-0 che fa male alla classifica, specie dopo le ottime prove che avevano fruttato tanti pareggi sotto la sua gestione. La classifica piange e vede i veronesi fermi, ora, a quota 5 punti e ancora ultimi. Ecco le sue parole subito dopo la sfida:

PROPOSITIVI – Prende con filosofia la sconfitta il tecnico che sorride per l’atteggiamento dei suoi, ma non, ovviamente, per il risultato: “Abbiamo affrontato una buona squadra con il coraggio e la voglia di essere protagonisti. Siamo stati nell’area avversaria per molto tempo, il Chievo è stato propositivo”. Buoni propositi rotti, però, dalla prodezza del solito Fabio Quagliarella. Lo stesso mister ammette: “La magia di Quagliarella ha rotto gli equilibri e da lì è stata un’altra partita”.

SALVEZZA – “Abbiamo fatto un lavoro importante, anche a livello psicologico. Ora dobbiamo “provare” la sconfitta e saperla superare. Abbiamo speso molte energie con l’Inter e la Sampdoria. Contro il Frosinone dovremo essere bravi a concretizzare quanto di buono fatto nelle ultime due gare, voglio vedere la reazione della squadra”.