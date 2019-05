Chievo, Di Carlo: “Abbiamo giocato con coraggio, l’espulsione ha chiuso la partita”

Prova dignitosa e ordinata del Chievo, come promesso alla vigilia, ma alla fine è arrivata la vittoria dell’Inter per 2-0 con i gol di Politano e Perisic. Non può che essere soddisfatto della prestazione dei suoi Domenico Di Carlo: “Nel percorso intrapreso con i giovani è normale che poi qualcuno trovasse difficoltà a San Siro contro Miranda e Skriniar – ha detto a Sky Sport -. Nel primo tempo abbiamo concesso poco all’Inter, siamo stati corti e ordinati e il gol di Politano è nato da una carambola. Volevo che i ragazzi tenessero vivo il match, anche sull’1-0, così abbiamo avuto un paio di occasioni per pareggiarla; l’espulsione di Rigoni però ha chiuso il match secondo me, perché non abbiamo più avuto la forza di rimontare. Era importante non farli palleggiare fra le linee, sono bravi a tirati da una e dall’altra parte. Il Chievo ha giocato con coraggio, non ha mai mollato. Sono contento, tolto il risultato che ci penalizza l’atteggiamento è stato buono”.

Sul portiere Semper: “Non ha pressioni, può diventare un grandissimo portiere”.

Sarà ancora sulla panchina del Chievo? “Al presidente devo molto, vedremo”.