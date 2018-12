Chievo, Di Carlo: “Con l’Inter dovremo essere aggressivi. Icardi? Grande attaccante, ma domani Pellissier…”

Domenico Di Carlo, allenatore del Chievo, ha presentato la sfida di sabato contro l’Inter valida per la 17^ giornata di Serie A. Dopo quattro pareggi consecutivi, i veronesi cercano l’impresa in casa contro i nerazzurri. Non sarà compito facile, ma il tecnico è carico per la gara. Ecco le sue parole in conferenza stampa:

CON AGGRESSIVITA’ – “L’Inter è una squadra costruita per arrivare tra le prime quattro. Ha un grandissimo allenatore come Luciano Spalletti. Sarà una partita da affrontare a ritmi alti. Mi è piaciuto molto come la squadra ha interpretato il 3-4-1-2 a Ferrara. Teniamo aperte più opzioni tattiche. Dovremo essere aggressivi e propositivi per fare la nostra partita. Domani si sfideranno due grandissimi attaccanti: Pellissier e Icardi. Sono convinto che il nostro sarà determinante”.